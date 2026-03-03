Alla Pinacoteca Agnelli il venerdì è cultura e relax, con Visit & Drinks

Cultura e relax si incontrano alla Pinacoteca Agnelli con la formula “Visit & Drinks”, il nuovo format che inaugura l’apertura del venerdì fino alle ore 20 e propone un modo diverso di vivere il museo. Trenta minuti per guardare meglio e un drink per fermarsi e parlare.

È questa la chiave di una proposta pensata per un pubblico giovane e dinamico che desidera coniugare approfondimento e socialità, anche in vista della bella stagione, per godere della luce del tramonto, in uno dei luoghi più iconici della città.

Ogni venerdì alle 18.30 è programmato un appuntamento di 30 minuti con una visita guidata di taglio pop seguita da un aperitivo drink al bar.

Al termine il pubblico potrà continuare a visitare in autonomia la Pinacoteca Agnelli e la Pista 500.

Si tratta di una formula che combina approfondimento e convivialità, trasformando la visita in un’esperienza leggera ma significativa, un tempo breve dedicato alla scoperta, seguito da uno spazio di relazione e pausa.

Prezzo 19 euro ( visita guidata + aperitivo + accesso alle mostre)

Il calendario dei primi appuntamenti

6 marzo Focus sulla mostra Piotr Uklańsi. Faux Amis

13 marzo Focus sull’opera sulla Pista 500 Graft ( Phantom Tree) del duo Allora & Calzadilla

20 marzo Focus sulla mostra Alice Neel. I Am the Century

3 aprile Focus sull’opera sulla Pista 500 Pistarama di Dominique Gonzalez- Foerster

Info generali

Pinacoteca Agnelli

Lingotto via Nizza 262/103

https://www.pinacoteca-agnelli.it

