Sanremo, i parrucchieri di Piazza dei Mestieri trionfano

Torino, 27 febbraio 2026 – Doppia vittoria per Piazza dei Mestieri alla 9° edizione di La Nouvelle Génération, il talent ideato dal Gruppo Panariello, Official Partner di Casa Sanremo 2026, dedicato a studenti, collaboratori e apprendisti parrucchieri e barbieri tra i 16 e i 35 anni.

A conquistare il gradino più alto del podio, in occasione della premiazione del 23 febbraio, sono stati Christian Volpe ed Elisa Chiara, entrambi torinesi e studenti del quarto anno di acconciatura di “Immaginazione e Lavoro”, ente formativo partner di Piazza dei Mestieri, che si sono distinti rispettivamente nelle categorie parrucchiere e barbiere.

I partecipanti si sono esibiti davanti a una giuria composta da professionisti del settore, il direttore artistico Luigi Panariello, rappresentanti di L’Oréal Professionnel e direttori di accademie.

Con questa vittoria Christian Volpe ed Elisa Chiara prenderanno parte alla realizzazione della Collezione Autunno/Inverno 2026/2027 del Gruppo Panariello e vivranno un esclusivo Inspiration Travel a Parigi nel novembre 2026, esperienza formativa di alto livello nel cuore della moda internazionale.

Un traguardo che conferma il successo del modello educativo e formativo di Piazza dei Mestieri, realtà nata a Torino nel 2004 e presente a Catania (dal 2012) e a Milano (dal 2022). Attraverso laboratori e attività produttive, Piazza dei Mestieri forma i professionisti di domani: panettieri, cioccolatieri, birrai, cuochi, informatici, acconciatrici e barber. In oltre vent’anni di attività, la Piazza ha accompagnato ogni anno più di 10.000 giovani, italiani e stranieri, prevalentemente tra i 14 e i 18 anni, in condizioni di difficoltà scolastica e sociale, offrendo orientamento, attività culturali e soprattutto formazione pratica in settori come ristorazione, panificazione, grafica, informatica ed estetica.

