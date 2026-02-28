Opi: “Competenze infermieri innalzano sicurezza”

Riceviamo e pubblichiamo REPLICA AD ANELLI: «STRUMENTALIZZARE UNA TRAGEDIA È GRAVE» In merito alle dichiarazioni del Presidente della FNOMCeO pubblicate sulla stampa nazionale, nelle quali la vicenda del piccolo Domenico viene richiamata nel dibattito sull’evoluzione delle competenze infermieristiche, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino esprime una ferma e profonda contrarietà.

«Associare un grave e doloroso fatto di cronaca alla discussione sulle nuove lauree specialistiche infermieristiche rappresenta una strumentalizzazione inaccettabile – dichiara il Presidente di OPI Torino, Ivan Bufalo –. Si tratta di un caso circoscritto, ancora oggetto di accertamenti, che non può essere utilizzato per distogliere l’attenzione sulla propria categoria professionale insinuando un rischio sistemico per sminuire le capacità professionali dell’intera categoria degli infermieri.»

Prosegue il Presidente: «Ci sono competenze che, quando vengono formalmente riconosciute e attribuite agli infermieri, producono un innalzamento della qualità e della sicurezza delle cure. Sostenere il contrario significa diffondere un messaggio fuorviante che non trova riscontro né nella normativa né nell’evidenza scientifica.»

La riforma in discussione non prevede alcun trasferimento di competenze mediche agli infermieri. Non esiste una sottrazione di atti clinici. Esiste il riconoscimento di competenze infermieristiche proprie, già esercitate nell’ambito dell’autonomia professionale prevista dalla legge, tra cui la diagnosi infermieristica, distinta per natura e responsabilità dalla diagnosi medica.

Gli infermieri hanno ampiamente dimostrato l’efficacia della loro azione professionale in numerosi ambiti della cura: dalla gestione avanzata degli accessi vascolari al wound care, dall’enterostomia alla gestione delle emergenze, dalle cure primarie alla prevenzione sanitaria, dall’educazione terapeutica all’organizzazione dei percorsi assistenziali. Si tratta di processi agiti con autonomia e piena responsabilità professionale, sui quali la letteratura scientifica documenta esiti favorevoli quando affidati a professionisti infermieri adeguatamente formati.

Particolarmente improprio appare il richiamo alla Rete Italiana Trapianti come baluardo della qualità contrapposto all’evoluzione della professione infermieristica. La rete trapianti è un’eccellenza perché fondata su un modello multidisciplinare integrato, nel quale medici, infermieri e altri professionisti operano in sinergia. L’eccellenza non nasce dall’esclusione, ma dalla collaborazione strutturata.

OPI Torino richiama inoltre la responsabilità istituzionale che compete agli Ordini professionali. «Le dichiarazioni rilasciate da un Presidente di Ordine non sono opinioni private: incidono sulla percezione pubblica del sistema sanitario. – prosegue Bufalo – Alimentare il sospetto che l’ampliamento regolamentato delle competenze infermieristiche possa mettere a rischio i pazienti significa minare la fiducia collettiva verso chi garantisce continuità assistenziale dall’ingresso in ospedale alla dimissione, sul territorio come nelle strutture ad alta complessità».

In una fase storica segnata da carenza di professionisti e crescente disaffezione verso le professioni sanitarie, il compito delle istituzioni ordinistiche dovrebbe essere quello di favorire equilibrio e coesione, non di innescare contrapposizioni.

«La sanità pubblica non si difende evocando paure – conclude Bufalo –. Se per sostenere una posizione si ricorre a una tragedia, il problema non sono le competenze degli infermieri, ma la qualità dell’argomento. La tutela dei cittadini passa da competenze riconosciute, responsabilità chiare e lavoro di squadra.»

