Pompeo (PD): “Forte di Exilles aperto solo 42 giorni l’anno”

“Così si condanna la Val di Susa a perdere opportunità”

– Il Forte di Exilles è uno dei gioielli culturali del Piemonte, un patrimonio storico e identitario che merita una valorizzazione all’altezza del suo potenziale. Limitare l’apertura a soli 42 giorni all’anno è incomprensibile e profondamente penalizzante non solo per l’intera Val di Susa, ma per tutto il Piemonte” spiega la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo che ha presentato un’interrogazione per chiedere all’Assessore regionale competente chiarimenti sulla gestione e sulle prospettive di rilancio della fortezza.

“Il Forte di Exilles, di proprietà della Regione Piemonte e oggetto, nel corso degli anni, di investimenti pubblici per circa 23 milioni di euro, rappresenta un polo culturale di grande rilevanza, con percorsi museali, allestimenti storici e spazi di grande valore architettonico. A fronte di stanziamenti così ingenti è paradossale che la fruizione sia limitata al solo periodo estivo. Una scelta che contraddice gli stessi obiettivi dichiarati dalla Regione al momento dell’acquisizione definitiva del bene” precisa la Consigliera regionale Pd.

“L’attuale modello gestionale impedisce alla Val di Susa di programmare attività turistiche legate ai periodi di maggiore affluenza: Pasqua, ponti primaverili, autunno, turismo scolastico e sportivo. Le aperture ridotte danneggiano l’indotto: strutture ricettive, guide, ristoratori e operatori culturali non possono costruire un’offerta stabile. È un limite che si ripercuote sull’intero territorio. Con questa interrogazione voglio fare chiarezza e avere risposte dall’Assessore competente. In particolare, chiedo se ritenga che una fruizione limitata a 42 giorni sia opportuna rispetto agli investimenti effettuati, quali siano gli ostacoli tecnici, finanziari o gestionali che impediscono un’apertura più ampia e quali siano le tempistiche e le risorse previste per la programmazione 2026, in coordinamento tra Assessorato alla Cultura e Assessorato al Patrimonio. La Regione ha il dovere di garantire la piena fruizione dei beni culturali, come previsto dalla legge regionale 11/2018. Il Forte di Exilles non può essere trattato come un’opera marginale: è un presidio culturale strategico per l’alta Valle di Susa e un simbolo della nostra storia” aggiunge Laura Pompeo.

“Il Forte può diventare un motore di sviluppo culturale e turistico, ma servono programmazione, investimenti mirati e una gestione che interessi l’intero anno, non solo l’estate. La Giunta chiarisca quali siano le reali intenzioni per il 2026 e per il futuro” conclude la Consigliera Pompeo.

