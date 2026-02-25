Anche cinque torinesi a Sanremo per Miss Mamma italiana

Sanremo. Trenta Mamme Miss di “Miss Mamma Italiana”, il primo ed unico concorso di interesse nazionale dedicato alla figura della mamma, giunto alla sua 33° edizione, sono state protagoniste, nella giornata di ieri a Sanremo, di una trasmissione televisiva, condotta dal Patron di Miss Mamma Italiana e da Rosa Deriu, con la regia di Eugenio Angeli, che sarà trasmessa venerdì 27 febbraio, alle ore 17.00 da Canale Italia, rete televisiva nazionale.

Le Mamme Miss hanno realizzato interviste ad ospiti presenti nello studio di Miss Mamma Italiana, nella “Città dei fiori”, nonché agli addetti ai lavori ed alle persone che in questa settimana, affollano dal mattino a notte fonda, le vie e le piazze sanremesi, per vivere le grandi emozioni della 76° edizione del Festival.

Tra loro, anche le Finaliste torinesi di Miss Mamma Italiana Gold 2026: Giuseppina Ballo, 49 anni di Torino; Cristina Bisello, 52 anni, di Torino; Cristina Kurocova, 46 anni, di Marentino (TO); Rosanna Chiaberto, 47 anni, di Bricherasio (TO) ed Elena Chirico, 48 anni, di Settimo Torinese (TO).

Le mamme interessate a partecipare a “Miss Mamma Italiana” (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Nella foto le cinque Mamme Miss torinesi.

IL TORINESE