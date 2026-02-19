“Coach & Company”, un dialogo tra sport e impresa 

Si è svolto a Torino, presso l’ostello Combo, l’evento “Coach & Company”, dove il gioco di squadra diventa strategia aziendale, organizzato da Synergie Italia, network internazionale per il lavoro che collega aziende e candidati, in collaborazione con APU Udine, società di pallacanestro della città di Udine oggi protagonista in serie A. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di esplorare i punti di contatto tra la cultura sportiva e la cultura d’impresa, la leadership, il metodo, la responsabilità condivisa e la capacità di costruire risultati nel tempo. L’incontro ha riunito ospiti e professionisti interessati a comprendere come i principi che guidano una squadra possano risultare leve efficaci anche nei contesti organizzativi, soprattutto nelle fasi in cui sono richieste capacità decisionali, coesione e orientamento agli obiettivi.

“Azienda e sport parlano la stessa lingua quando mettono al centro valori condivisi: rispetto, disciplina, fiducia e spirito di squadra – ha dichiarato Marco Valsecchi, AD di Synergie Italia, che ha aperto i lavori – sono questi elementi a tenere insieme le persone quando la pressione cresce, quando gli obiettivi si fanno ambiziosi e quando serve trasformare la complessità in risultati. Eventi come questo nascono per creare un terreno comune, perché la performance non è solo individuale ma è il prodotto di una cultura che si costruisce ogni giorno”.

“La partnership con Synergie Italia – ha affermato il presidente di APU Udine, Alessandro Pedone – che abbiamo inaugurato in questa stagione sportiva rappresenta un passaggio significativo per il nostro Club, perché rafforza il concetto comune di ‘fare squadra’. In campo sappiamo che il talento individuale non basta, servono coesione e fiducia reciproca e la capacità di lavorare insieme. La collaborazione con Synergie Italia nasce dalla volontà di unire competenze, visioni ed energie per creare valore dentro e fuori dal parquet. Impresa e agonismo sportivo possiedono la stessa dinamica: si cresce quando si costruisce un gruppo solido, quando ogni componente si sente parte di un progetto e le responsabilità sono condivise. Synergie Italia mette al centro le persone e il lavoro di squadra, principi che come APU viviamo ogni giorno. Questa partnership offre l’opportunità di ampliare la nostra squadra coinvolgendo un partner che crede nel radicamento territoriale e nella valorizzazione delle comunità locali. Insieme possiamo generare opportunità, creare connessioni, rafforzare il legame tra sport, impresa e territorio”.

“Gestire una squadra – ha spiegato Adriano Vertemati, coach di APU Udine – significa dare una direzione chiara e condivisa, definire ruoli e responsabilità, costruire fiducia e curare ogni giorno la qualità delle relazioni oltre la preparazione tecnica. Quando questi elementi sono allineati, le persone si mettono nella condizione di rendere al massimo, in campo come in azienda. Collaborazioni come questa dimostrano che sport e impresa possono contaminarsi positivamente, costruendo cultura e senso di appartenenza”.

Mara Martellotta

IL TORINESE