UDC risponde ad Appendino: sulla FIAT hanno dormito Sindaci  e Governo Giallorosso

Onorevole Appendino sulla FIAT e sul settore auto chi ha dormito sono stati gli ultimi Sindaci Torino e il Governo giallorosso, Conte – PD. Sbaglio’ Castellani nel 1993, quando diede per scontato che l’industria avrebbe contato di meno nella economia torinese e quando scelse di puntare tutto su turismo, cultura e loisir. Gli esperti di sinistra non sapevano che il valore aggiunto dell’industria è tre volte il V.A del turismo, così dagli inizi del 2000 Torino ha una crescita economica sotto la media nazionale e in vent’anni ha perso 20 punti di PIL rispetto a Bologna e di conseguenza è la capitale dell cassa integrazione con impoverimento di decine di migliaia di famiglie e del commercio.

L’operazione FIAT-Peugeot venne annunciata nel 2019 , Governo nazionale e Città guidate dai Cinquestelle , e conclusa nel gennaio 2021. Se il Governo Conte avesse messo il golden power oggi lo Stato italiano sarebbe azionista di Stellantis al pari del governo francese e Tavares non avrebbe penalizzato l’indotto italiano. Invece di polemizzare col Governo le forze politiche e sindacali dovrebbero sostenere la azione della Meloni in Europa per un forte cambiamento della delibera europea che ha messo in crisi l’industria dell’euro europea. Chi ha assistito acriticamente allo spostamento delle produzioni all’estero delle produzioni Fiat non può puntare il dito contro nessuno.

Questo non è il momento delle polemiche, quanto di sostenere il Governo che in Europa sta spingendo a una nuova politica industriale dell’auto perché, contrariamente a quanti dicono che l’industria dell’auto non è finita, la mobilità è in aumento nel mondo e Torino con il suo grande know how, fatto di centinaia di aziende, con il Politecnico e il nuovo Centro per la IA può continuare a giocare un ruolo nell’ industria della mobilità del futuro.

Mino GIACHINO commissario cittadino UDC

Paolo Greco Lucchin, Vicesegretario nazionale UDC