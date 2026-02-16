Auto, UDC: “Tutti devono fare la loro parte”

Senza dimenticare gli errori di questi ultimi trent’anni.

Il Sindaco di Torino scarica sull’attuale Governo l’onere di sostenere in Italia e a Torino l’industria dell’auto. Dimentica che l’attuale difficoltà della FIAT e’ da attribuire alle scelte degli azionisti FIAT , ai Sindaci e ai Ministri dei Governi PD. Riconosca che le Amministrazioni torinesi da Castellani in poi hanno sbagliato le politiche per l’industria a Torino e in modo acritico hanno sostenuto la sciagurata scelta di andare a produrre all’estero con l’obiettivo di massimizzare gli utili da distribuire agli azionisti a scapito della ricerca di nuove e più competitive produzioni. Il calo della produzione di auto ha indebolito la crescita della economia torinese, ha dato a Torino il primato nella cassa integrazione e ha messo in difficoltà il commercio. Ottenere oggi dal Governo Meloni e dalla UE nuovi aiuti può essere fatto solo a fronte di impegni seri e finalizzati a produrre auto a Mirafiori.

Mino GIACHINO commissario cittadino UDC

Paolo GRECO LUCCHINA Vicw segretario nazionale UDC

