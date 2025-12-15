MPP e Comitato Autonomia Veneto: ddl Roma Capitale per tutte le Città metropolitane

E’ in corso di discussione alla Camera il disegno di legge che introduce in Costituzione che Roma diventi una Città con ampie prerogative di autonomia in alcune materie. Perché solo Roma? Le grandi città italiane, le città metropolitane, non hanno la medesima necessità di poter gestire alcune funzioni come il turismo, l’artigianato, il trasporto pubblico e i relativi fondi.

La domanda se l’è posta Paolo Franco, già senatore della Repubblica, e coordinatore del Comitato Autonomia Veneto che ha trasmesso ai vari componenti della Commissione Affari Istituzionali tre proposte di emendamenti da presentare in quella sede in modo che vengano estesi a tutte le Città Metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo.

Il Movimento Progetto Piemonte appoggia in pieno, e fa propria la proposta di Paolo Franco e del Comitato Autonomia Veneto, sostenuta anche dal Partito Popolare del Nord di Roberto Castelli.

A tal proposito Massimo Iaretti, presidente del Movimento Progetto Piemonte – MPP dichiara:“Le Città Metropolitane sono, ad oggi, un’opera incompiuta in quanto non hanno una loro caratteristica peculiare e i confini geografici ricalcano, nel caso della Città Metropolitana di Torino, esattamente quelli della fu Provincia di Torino. Qualcuno, anzi, potrebbe dire paradossalmente l’unica cosa che è cambiata è l’intestazione della segnaletica stradale e della carta intestata. Certamente la possibilità di poter gestire alcune funzioni, analoghe a quelle di Roma Capitale, darebbe loro una maggiore ed effettiva possibilità di governo dei territori metropolitani accompagnata dall’elezione diretta da parte del popolo degli organi di governo. Per la Città Metropolitana di Torino e per il Piemonte sarebbe anche una giusta restituzione storica: non dimentichiamo che Torino è stata la prima città Capitale d’Italia. Il Movimento Progetto Piemonte si attiva di subito per sensibilizzare, a tutti i livelli e con tutti i contatti, istituzionali, politici ed amministrativi, parlamentari del territorio, consiglieri regionali, provinciali e comunali al fine di arrivare a tale obiettivo che sarebbe una conquista non soltanto per il Piemonte ma per l’Italia intera.

Movimento Progetto Piemonte – MPP è un movimento politico regionalista nato nel 2009 a Casale Monferrato, aderente alla Confederazione del Nord.

Nella foto: Massimo Iaretti

