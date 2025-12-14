Torino città cardioprotetta: nuovo defibrillatore DAE al Parco Carrara

Torino è una città sempre più cardioprotetta, grazie all’implementazione di una rete diffusa di defibrillatori semiautomatici (DAE) su tutto il territorio. Iericronaca mattina, nell’area giochi d’acqua del parco Carrara, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del primo dispositivo previsto dal piano “Torino Cardioprotetta”, recentemente approvato dalla Giunta comunale. All’inaugurazione erano presenti l’assessore al Verde e alla Protezione Civile Francesco Tresso e il presidente della Circoscrizione Quattro Alberto Re.

Quella odierna è la prima di una serie di installazioni che interesseranno parchi, giardini e aree di forte aggregazione recentemente riqualificate e distribuite nelle diverse Circoscrizioni: Parco del Valentino, Murazzi del Po, Giardini Cavour, Parco Di Vittorio, Parco Madre Teresa di Calcutta, Giardino San Paolo, Giardino Nuova Delhi, Giardino Peppino Impastato e Giardino Don Gnocchi.

Il nuovo dispositivo è dotato di una teca riscaldata e di un sistema di localizzazione GPS; in caso di utilizzo attiva automaticamente la chiamata al servizio di emergenza 112/118. Il progetto comprende anche il censimento completo dei DAE già presenti negli edifici e negli spazi pubblici comunali, per garantirne tracciabilità, aggiornamento e inserimento nel Portale DAE della Regione Piemonte e del 118.

“I defibrillatori sono strumenti essenziali per salvare vite umane e la loro efficacia dipende dalla rapidità di intervento e dalla preparazione delle persone. Per questo il piano Torino Cardioprotetta non si limita all’installazione dei DAE, ma si fonda sul ruolo centrale della Protezione Civile, che rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza, coordinamento e formazione sul territorio – ha commentato l’assessore Tresso – Rafforzare la rete dei defibrillatori in luoghi pubblici molto frequentati, come il parco Carrara, significa rendere la città più sicura e resiliente, grazie a un sistema che unisce tecnologia, prevenzione e volontariato qualificato, e che punta a coinvolgere attivamente la cittadinanza attraverso informazione e percorsi formativi”.

“Il parco Carrara è uno dei principali polmoni verdi della città, dove tutto l’anno i torinesi amano venire a camminare, correre e fare sport all’aperto – ha dichiarato il presidente Re -. L’iniziativa dell’assessore Tresso e della Protezione Civile è quindi lodevole: installare qui un nuovo defibrillatore significa tutelare maggiormente tutti i frequentatori del Parco, poiché intervenire sul posto e per tempo può spesso salvare la vita”.

Accanto alle nuove installazioni sarà avviata una campagna di comunicazione per informare la cittadinanza sulla localizzazione dei DAE e sul loro corretto utilizzo, promuove la donazione e la sponsorizzazione di nuovi apparecchi e diffondere la cultura della prevenzione attraverso dimostrazioni pubbliche e iniziative promosse insieme alla Protezione Civile e alle associazioni del territorio.

