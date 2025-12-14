Bologna – Juventus 0-1 Tre punti d’oro per i bianconeri

15ª giornata di Serie A

Tre punti pesantissimi per la Juventus, che nella 15ª giornata di Serie A espugna il Dall’Ara battendo il Bologna 1-0 e torna a sorridere anche in campionato. Un successo che vale doppio, perché permette ai bianconeri di superare proprio i rossoblù in classifica.

Il primo tempo è ricco di episodi: David trova la rete a porta vuota, ma l’azione viene fermata per un fuorigioco precedente di McKennie. Dall’altra parte il Bologna va a un passo dal vantaggio con Zortea, che colpisce una clamorosa traversa.

Nella ripresa la svolta arriva dalla panchina: Cabal, entrato da pochi minuti, svetta di testa su un preciso cross di Yildiz e firma il gol decisivo. Nel finale il Bologna resta in dieci per l’espulsione di Heggem, provocata da Openda, e la Juve gestisce fino al fischio finale. Vittoria di carattere e classifica che torna a sorridere.

Enzo Grassano

IL TORINESE