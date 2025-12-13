Ghezzi Segretario Provinciale Nuovo Psi Liberali e Riformisti

Il Senatore Lucio Barani Segretario Nazionale del Nuovo Psi Liberali e
Riformisti ha nominato il Prof. Alessandro Ghezzi Segretario Provinciale di Torino.
Alessandro Ghezzi laureato in Filosofia e in Teologia, è specialista in Storia della
Chiesa moderna e contemporanea. Si occupa di ricerca in ambito storico e filosofico
moderno. E’docente di Religione nelle scuole statali secondarie di secondo grado a
Torino. È stato componente eletto del Senato Accademico nonché dei Consigli di
Laurea e di Facoltà del Corso di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento. Da
sempre appassionato di politica, ha al suo attivo alcune collaborazioni parlamentari
come membro della segreteria del già Sindaco di Lecce e Senatore Udc Salvatore
Meleleo e del Senatore PD Alberto Maritati. Si è occupato inoltre di comunicazione e
marketing territoriale e politico. E’ideatore del gruppo di aggregazione e opinione in
ambito politico-sociale Centristi e Riformisti. Si è interessato di politica attiva come
Segretario di Noi di Centro e Coordinatore di Centro Democratico per la città
metropolitana di Torino.

