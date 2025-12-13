Ghezzi Segretario Provinciale Nuovo Psi Liberali e Riformisti

Il Senatore Lucio Barani Segretario Nazionale del Nuovo Psi Liberali e

Riformisti ha nominato il Prof. Alessandro Ghezzi Segretario Provinciale di Torino.

Alessandro Ghezzi laureato in Filosofia e in Teologia, è specialista in Storia della

Chiesa moderna e contemporanea. Si occupa di ricerca in ambito storico e filosofico

moderno. E’docente di Religione nelle scuole statali secondarie di secondo grado a

Torino. È stato componente eletto del Senato Accademico nonché dei Consigli di

Laurea e di Facoltà del Corso di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento. Da

sempre appassionato di politica, ha al suo attivo alcune collaborazioni parlamentari

come membro della segreteria del già Sindaco di Lecce e Senatore Udc Salvatore

Meleleo e del Senatore PD Alberto Maritati. Si è occupato inoltre di comunicazione e

marketing territoriale e politico. E’ideatore del gruppo di aggregazione e opinione in

ambito politico-sociale Centristi e Riformisti. Si è interessato di politica attiva come

Segretario di Noi di Centro e Coordinatore di Centro Democratico per la città

metropolitana di Torino.

