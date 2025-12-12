Sono passati 12 anni dall’addio a Gipo Farassino

Al Teatro Carignano il 13 dicembre 2013 la sua città gli dava l’ultimo addio. Farassino, lo chanssonier, autore,drammaturco,attore, capocomico, musicista.

Un uomo poliedrico che è andato per il mondo a farsi le ossa ma poi è tornato nella sua città natale e l’ha difesa,raccontata, cantata. Lasciandoci composizioni e poesie.

È stato anche politico accanito in difesa del suo territorio, il. cittadino del mondo che si sentiva prima Piemontese, poi Italiano ed infine europeo.

In consiglio comunale ha raccolto molte querele per aver criticato la politica degli Agnelli, in consiglio regionale ha riportato dignità alla bandiera del Piemonte il Drapo, in Giunta regionale ha dato voce ai piemontesi nel mondo ed in Europa, la legge sulla patente europea porta la sua prima firma.

Molto altro ha fatto e in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo ha lasciato un profondo vuoto.

GABRIELLA DAGHERO

IL TORINESE