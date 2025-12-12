Rejoice Gospel Choir, Natale è vicino!

REJOICE GOSPEL CHOIR

in concerto con “Re-Load”

Direttore Gianluca Sambataro

Mercoledì 17 Dicembre 2025 – ore 21

Chiesa di Santa Pelagia – via San Massimo 21

Non è Natale senza musica Gospel..Protagonista della serata,ultima dell’anno all’interno della rassegna “Contatti Sonori”, sarà il Rejoice Gospel Choir, diretto da Gianluca Sambataro. La formazione unisce la potenza del gospel afroamericano alle sonorità dello swing, del pop e del jazz, portando sul palco uno spettacolo ricco di suggestioni: dal groove intenso del gospel americano alle linee melodiche più dolci.

Il loro repertorio abbraccia suggestioni che spaziano dal groove energico del gospel americano (Kirk Franklin, Kurt Carr) alle linee melodiche del gospel europeo, ma negli ultimi anni il gruppo ha inoltre arricchito le proprie esibizioni con brani di artisti internazionali dei generi pop, musical e rap, rivisitati in chiave gospel con testi e arrangiamenti originali.

Lo spettacolo offre ma un vero e proprio viaggio, fatto di atmosfere coinvolgenti e di emozioni profonde.

