Sinistra Ecologista solidale con i giornalisti de La Stampa

«Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i giornalisti e le giornaliste de La Stampa e del Gruppo Gedi che non possono essere le vittime sacrificali dell’ennesima prova di disinteresse verso il nostro territorio e verso il paese da parte degli Elkann-Agnelli.

Il Governo intervenga contro questa decisione scellerata che mette in pericolo posti di lavoro e la dignità di un giornale che da 150 anni racconta la storia del nostro territorio.

L’informazione è un bene comune che va tutelato sempre, e la democrazia dipende anche dalla sua qualità»

Sara Diena, capogruppo in Consiglio Comunale SE

Emanuele Busconi consigliere comunale SE

