“Sarà stato il genio della famiglia o lo stolto del quartiere. Entro in un punto Lidl ed ecco che nell’atrio c’è parcheggiata la moto di qualche cliente poco rispettoso delle regole e pure poco educato. Diciamolo subito che è vietato introdurre e parcheggiare motoveicoli all’interno di un esercizio. In quel momento evidentemente era sprovvisto il servizio di vigilanza, che se presente, la moto lì non gliela avrebbe fatta lasciare. Il bello è che fuori dalla Lidl c’è un ampio parcheggio e pieno di posti. Ma il tizio ha scelto la prepotenza per mettere al sicuro, secondo lui, da potenziali ladri la sua moto. Che facciamo glielo assegniamo il “Giovannino” d’oro?”. Così ci scrive il lettore Luigi Gagliano che ci invia la foto.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Due ruote fuori posto
Recenti:
Il tappo che salta da una bottiglia di Alta Langa scatena la sinfonia di sapori di
Questa sera a Torino Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Sabato 13 dicembre, alle ore 11.00, presso l’Auditorium Leo Chiosso, in via della Conceria 2, a CHIERI, si svolgerà
Terminato il primo monitoraggio del progetto che ha distribuito circa 6000 assorbenti negli spazi pubblici Sono
Prima Beinasco, poi Druento: lo stesso copione per fare razzia del maggior numero di prodotti possibile.