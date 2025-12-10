Due ruote fuori posto

“Sarà stato il genio della famiglia o lo stolto del quartiere. Entro in un punto Lidl ed ecco che nell’atrio c’è parcheggiata la moto di qualche cliente poco rispettoso delle regole e pure poco educato. Diciamolo subito che è vietato introdurre e parcheggiare motoveicoli all’interno di un esercizio. In quel momento evidentemente era sprovvisto il servizio di vigilanza, che se presente, la moto lì non gliela avrebbe fatta lasciare. Il bello è che fuori dalla Lidl c’è un ampio parcheggio e pieno di posti. Ma il tizio ha scelto la prepotenza per mettere al sicuro, secondo lui, da potenziali ladri la sua moto. Che facciamo glielo assegniamo il “Giovannino” d’oro?”. Così ci scrive il lettore Luigi Gagliano che ci invia la foto.

