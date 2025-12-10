Consegna della Costituzione ai nuovi maggiorenni chieresi  

Sabato 13 dicembre, alle ore 11.00, presso l’Auditorium Leo Chiosso, in via della Conceria 2, a CHIERI, si svolgerà la cerimonia di consegna della Costituzione italiana alle ragazze e ai ragazzi chieresi che hanno compiuto il diciottesimo anno.

Spiegano il Sindaco di Chieri Alessandro SICCHIERO, l’assessora alle Politiche giovanili Vittoria MOGLIA e il Presidente del Consiglio comunale Federico RONCO: «L’amministrazione comunale ritiene importante celebrare il compimento del diciottesimo anno delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, che quest’anno sono 363. Vogliamo dare loro il benvenuto in occasione di questo passaggio significativo, attraverso il quale si diventa in tutto e per tutto “cittadine” e “cittadini”. Con i 18 anni si diventa parte attiva della comunità. Con la maggiore età si acquisiscono doveri e ulteriori diritti, a cominciare dal diritto di voto, che è un atto di grande responsabilità, un esercizio di cittadinanza attiva, iniziando ad occuparsi delle cose del nostro mondo e dando un contributo alle istituzioni. Per suggellare questo momento regaleremo una copia della Costituzione italiana. Un dono simbolico, che auspichiamo sia da stimolo all’impegno nella costruzione di una società migliore attraverso la partecipazione attiva alla vita della comunità in cui si vive».

