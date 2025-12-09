A Moncalieri il vice direttore della Specola Vaticana

Chiusura anno denziano con il vice direttore della Specola Vaticana, il presidente della Società Meteorologica italiana e la direttrice del museo nazionale della Montagna

“Alla luce del programma rende bene dire che si tratta di un convegno importante per il livello dei relatori, per il personaggio ricordato e i temi che permette di toccare, per il ruolo e la storia della presenza dei Barnabiti e del Real Collegio Carlo Alberto a Moncalieri che continua: questo sarà l’appuntamento di chiusura dell’anno denziano lunedì 15 dicembre a Moncalieri presso Palazzo Mombello del Real Collegio Carlo Alberto in via Real Collegio 28, alle ore 21.

Un anno costellato di eventi che hanno rinverdito l’importanza di Padre Denza, sacerdote, insegnante, padre della meteorologia italiana, scalatore, scienziato e divulgatore scientifico ante litteram, che si conclude con una serata su “Un grande scienziato tra stelle, clima, montagne, amicizia (e fede). Padre Francesco Denza, barnabita”. A seguito della lectio di Padre Gabriele Gionti, tra i maggiori astrofisici italiani, vice direttore della Specola Vaticana, interverranno il Presidente della Società Meteorologica Italiana-Nimbus Luca Mercalli e la Direttrice del Museo nazionale della Montagna di Torino Daniela Berta. Saluti e introduzione del superiore della comunità barnabita moncalierese Padre Mario Zardi, modera e guida l’incontro Giancarlo Chiapello presidente del Centro culturale San Francesco del Carlo Alberto che conferma la sua vocazione culturale, storica, formativa, comunitaria, per nfo: www.sfdca.it

