E’ stato arrestato in Spagna l’anarco-insurrezionalista spagnolo Gabriel Pombo Da Silva. Era stato condannato a due anni per apologia e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, nell’ambito dell’operazione “Scripta Manent” della Digos di Torino, che ha disarticolato l’associazione terroristica Fai-Fri, Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluziorio promossa da Alfredo Cospito, condannato a venti anni di reclusione e sottoposto al 41 bis. Da Silva è stato fermato dagli uomini del Comisarìa General de Informaciòn della Policìa Nacional spagnola, in coordinamento con la Direzione centrale della Polizia di Prevenzione e la Digos di Torino.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Arrestato in Spagna anarchico condannato a Torino
Recenti:
«Andiamo avanti tutti insieme con le nostre tradizioni, non dobbiamo avere paura di nessuno, si vergogni
Il Cantiere giovani, un nuovo progetto innovativo del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL TO4, guidato dalla dottoressa Silvana Lerda,
Nelle piazze di Torino, vendita dei panettoni e dei pandori per aiutare i bambini del Reparto
Migliaia di Babbi Natale hanno colorato piazza Polonia e l’intera Città di Torino questa mattina per
La Regione Piemonte ha indetto una nuova selezione per sei posti di tirocinio curriculare o extracurriculare