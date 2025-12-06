Rifondazione: sit in “contro la censura di guerra”

PARTECIPERÀ IL PROFESSOR ANGELO D’ORSI

“Nel mese di novembre è stata impedita una conferenza del Professor Angelo d’Orsi, contro la russofobia, al Polo del 900.Nei giorni scorsi è stata impedita la conferenza dei professori Alessandro Barbero e Angelo d’Orsi su “La democrazia in tempo di guerra” che si sarebbe dovuta tenere al Teatro Grande Valdocco.Questo livello di censura fa invidia a quello del regime fascista e non si era mai visto nella Repubblica nata dalla resistenza, nella città di Gramsci e di Gobetti.

Questa censura imbavaglia gli intellettuali per impedire che la maggioranza della popolazione italiana, che è contro la guerra e contro il riarmo, possa fermare le sciagurate scelte politiche dei Crosetto e delle Von der Leyen. Questi stanno distruggendo lo stato sociale per aumentare le spese militari e ci vogliono portare in guerra contro la Russia, calpestando la volontà di pace del popolo italiano.

Contro questa situazione dobbiamo far sentire la nostra voce.

Invitiamo tutti e tutte a partecipare

Martedì 9 dicembre alle ore 18, in Piazza Palazzo di città,

ad un sit in contro la censura di guerra e contro l’aumento delle spese militari”.

