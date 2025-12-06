None e Candiolo: un tavolo sulla Sp 142

Le amministrazioni comunali di None e Candiolo nel Pinerolese hanno portato all’attenzione di Città metropolitana di Torino la necessità di avviare un confronto sulla messa in sicurezza della Sp 142 a causa dei problemi di traffico in parte collegati al transito di camion e mezzi pesanti diretti verso lo stabilimento Safim, un centro logistico in espansione, da poco acquisito da un partner francese.

La sindaca di None Loredana Emma Brussino e il vicesindaco di Candiolo Alberto Canarecci hanno incontrato il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo per illustrargli le problematiche.

Si aprirà un confronto con la Safim per coinvolgerla nei progetti di messa in sicurezza.

IL TORINESE