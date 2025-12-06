La legge sull’antisemitismo e il libero pensiero

IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

Non ho mai apprezzato la sagacia politica dell’ on. Del Rio a cui si deve la fine delle Province. Ho letto il suo disegno di legge sull’antisemitismo che poteva essere scritto meglio, ma del Rio ha da sempre dei limiti oggettivi insuperabili e non si può pretendere da lui molto di più. In linea di massima sono contro ogni legge che limiti il libero pensiero. Non ero favorevole alla Legge Mancino e ho delle perplessità sul ddl Del Rio. Ma le reazioni ostili che ho letto, mi portano a ritenere non priva di fondamento l’idea di chiarire il tema dell’antisemitismo che è dilagato in modo maldestro come un torrente in piena. Tutti gli incolti, i fessi, i fanatici si sono scoperti non solo contro Israele, ma antisemiti. Riuscire a definire cosa si possa intendere per antisemitismo e soprattutto per genocidio credo possa essere utile a chiarire le idee. Ma la storia si decide scrivendo libri e facendo ricerche, non scrivendo leggi e soprattutto evitando di mettere le basi per un ricorso ai tribunali, come avvenne per il negazionismo.

Se leggo le reazioni piuttosto isteriche della signora Albanese, mi viene voglia di sostenere Del Rio, ma credo che il problema dell’antisemitismo latente e poi divampato in modo devastante nella sinistra italiana, sia in primis un problema culturale. La strumentalizzazione di certi temi è tutta politica e rivela una profonda ignoranza di parte della classe politica italiana che ha rinunciato a studiare e si limita alla polemica sterile e dozzinale dei dibattiti televisivi. I militanti e gli attivisti da parte loro si limitano a ripetere slogans privi di significato storico, ma ridondanti di violenza non solo verbale.

