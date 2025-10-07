A seguito dell’incendio divampato nella notte all’interno dello stabilimento Teksid Aluminium, a Carmagnola, l’Arpa ha attivato i controlli di qualità dell’aria. Il rogo ha richiesto l’intervento di nove squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Controlli qualità dell’aria dopo incendio Teksid Carmagnola
Recenti:
Un incontro di straordinario rilievo culturale e simbolico con il Cardinale Gianfranco Ravasi anticipa la stagione
Una sfida tra sburocratizzazione e innovazione nella Pubblica Amministrazione Il prossimo lunedì 13 ottobre, le sale
DUE APPUNTAMENTI GRATUITI PER IL MESE ROSA DEDICATO ALLA PREVENZIONE Sabato 11 ottobre – Giornata della
IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni E’ mancata Valeria Bugnone – Martin di Montu’ Beccaria. Era
Ci sono luoghi che raccontano chi siamo, un borgo che custodisce la memoria, una tradizione che