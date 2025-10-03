Sciopero 3 ottobre, le fasce garantite Gtt

In data odierna è previsto uno sciopero di 24 ore proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Filt-CGIL e USB anche se la Commissione di Garanzia lo ha valutato illegittimo. Il servizio di trasporto pubblico locale sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: – URBANO-SUBURBANO, METROPOLITANA, ASSISTENTI ALLA CLIENTELA, CENTRI SERVIZIO AL CLIENTE: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 – dalle ore 12.00 alle ore 15.00. – EXTRAURBANO , Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 – dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Oh, Lucrezia…

Articolo Successivo

Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Auto Crocetta