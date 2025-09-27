Rosy Bindi: “Una sanità uguale per tutti”

«La salute degli italiani oggi è fra le migliori del mondo.» E c’è un motivo preciso, secondo Rosy Bindi, che si

chiama “Servizio sanitario nazionale”. Ma oggi questo bene di tutti è a rischio. Per non perderlo occorre

reagire e invertire la rotta innescata dalla cronica mancanza di risorse, da una progressiva privatizzazione e

dall’autonomia differenziata delle regioni. Il nostro sistema resta un presidio di civiltà fondamentale, che

possiamo ancora permetterci e sul quale vale la pena investire, correggendo le disfunzioni che conosciamo e

fermando i tentativi in atto di puntare su un modello assicurativo più iniquo e costoso. A venticinque anni

dalla riforma che porta il suo nome, l’autrice sgombra il campo dalle ricostruzioni di parte e dalle polemiche

inutili e avanza proposte, chiare e coraggiose, volte a promuovere la rinascita di un servizio basato su equità,

solidarietà e trasparenza. Con un’analisi lucida e senza sconti per nessuno smaschera le contraddizioni di una

trasformazione piegata alla logica del profitto. E ricorda che tutti possono e devono battersi per difendere il

diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione.

___________

Rosy Bindi, vicepresidente dell’Azione cattolica (1984-89), è stata ricercatore di Diritto amministrativo

all’Università di Siena, eletta nel 1989 al Parlamento europeo e alla Camera dei deputati dal 1994 al 2018. È

stata vicepresidente della Camera dei deputati dal 2008 al 2013, presidente del Partito democratico dal 2009

al 2013 e presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018. Ha ricoperto gli incarichi di

Ministro della Sanità dal 1996 al 2000 e della Famiglia dal 2006 al 2008.

__________

• Prezzo di copertina: 16,50 euro

• Pagine: 176

• Anno: 2025

• Collana: Saggi

• Formato: brossura con alette

