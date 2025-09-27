Ma la sinistra che destra vorrebbe?

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo



C’è un aspetto di grande interesse nell’attuale politica italiana. Anche se, per essere onesti

intellettualmente, è una domanda che campeggia già sin dall’inizio della seconda repubblica.

Anche se dopo il voto del 2022 è divampato in modo persin plateale. E la domanda è alquanto

semplice. E cioè, ma qual’è il modello di centro destra che la sinistra italiana – nella sua attuale

versione radicale, massimalista, populista ed estremista – desidera o preferisce? Faccio questa

domanda perchè i vari conduttori dei talk televisivi di sinistra – da Gruber a Formigli, da Floris a

Gramellini a molti altri -, i numerosissimi intellettuali che supportano il cosiddetto ‘campo largo’ e

gli stessi esponenti politici di questa coalizione, continuano a sostenere che purtroppo in Italia

non c’è un centro destra liberale, conservatore, democratico, riformista e realmente di governo.

Ovvero, detto con altre parole, non c’è un destra affidabile. Esiste, per usare il linguaggio corrente

di tutti i maggiori opinionisti e commentatori di sinistra, “una destra destra” illiberale,

tendenzialmente antidemocratica, certamente anti costituzionale e pericolosissima per la stessa

tenuta democratica del nostro paese e per salvaguardare le regole dello Stato di diritto. Insomma,

per farla breve, si tratta di una coalizione – quella dell’attuale centro destra – che può

tranquillamente degenerare, come dicono tutti i santi giorni i vari capi della sinistra, in una sorta

di regime antidemocratico, illiberale, dispotico, tirannico e profondamente e schiettamente anti

costituzionale.

Ora, ed arriviamo al punto centrale di questa riflessione, quale sarebbe il modello di centro destra

più gradito e più gettonato dall’attuale sinistra e dai suoi supporter mediatici? Credo, e senza

avere affatto la presunzione di interpretare quella corrente di pensiero, che si tratta di un modello

che si articola sostanzialmente in tre passaggi di fondo.

Innanzitutto dovrebbe essere un centro destra che non supera assolutamente il 5% dei consensi

elettorali. O meglio, per restare larghi, che non deve oltrepassare il 10% dell’elettorato italiano.

Una sorta, per tornare alla concreta esperienza della prima repubblica, di sommatoria

dell’elettorato del PLI e del PRI. Appunto, al di sotto del 10%.

In secondo luogo non dovrebbe essere un centro destra radicalmente alternativo alla sinistra

perchè altrimenti – ed è persin inutile ricordarlo – si mettono in discussione i principi fondamentali

della democrazia. E questo perchè, come noto, i valori democratici e costituzionali si identificano

sostanzialmente con i partiti della sinistra. Seppur nella sua multiforme espressione.

In ultimo, ma non per ordine di importanza, un centro destra credibile, e quindi accettabile,

dovrebbe sempre riconoscere la “superiorità morale” della sinistra e, al contempo, una incapacità

del declinare un vero e proprio progetto politico. O progetto di società. E questo non per

arroganza ma per un fatto politico e strutturale quasi oggettivo.

Ecco perchè, cercando di restare seri e anche trasparenti, forse è arrivato il momento per dire – al

di là delle singole e scontate valutazioni politiche che ciascuno può e deve fare – che un centro

destra democratico, riformista, credibile e di governo non deve essere accettato e certificato dallo

schieramento alternativo. Nel caso specifico dall’attuale sinistra. Perchè in democrazia c’è una

sola regola, piaccia o meno ai molteplici salotti, che vale. Ed è il giudizio popolare quando è

democraticamente e liberamente espresso. Tutto il resto, purtroppo, o è un semplice desiderio

oppure, nel peggiore dei casi, un modo per limitare e distorcere la democrazia. Ma sino a quando

vige l’attuale Costituzione tutto ciò non è possibile.

