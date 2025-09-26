Tutte le donne desiderano che il giorno del loro matrimonio sia indimenticabile. E vogliono

apparire radiose. L’abito che indossano deve essere perfetto.

Tutto questo, per chi è curvy o comunque ha una fisicità “non standard”, è spesso quasi

impossibile da realizzare.

Una donna che non indossi una taglia “moda”, o che abbia forme fuori dai canoni, ha poche (o

nessuna) possibilità di provare il proprio abito, e deve accontentarsi. O arrangiarsi.

La rivoluzione “body positive” delle designer di Sposa Curvy scardina queste convenzioni: non

esistono “spose sbagliate”, perché non sono le forme che devono adattarsi al vestito ma l’esatto

contrario.

Il prossimo weekend a Torino (venerdi, sabato e domenica 26, 27 e 28 settembre in corso Vittorio

Emanuele II 32, presso Atelier Rosalba Gabrielli) si terranno i “Curvy Special Days”, un evento

per scoprire il Metodo SenzaTaglia di Sposa Curvy, che si ripeterà in varie città italiane fino a fine

anno.

Durante queste giornate, le partecipanti saranno assistite da una figura professionale creata e

formata dal brand, la Curvy Specialist, che darà loro consigli, supporto nella scelta del modello

perfetto per le loro fisicità, che le affiancherà anche dal punto di vista psicologico per esaltare

ogni bellezza e unicità.

La moda dovrebbe essere inclusiva, e Sposa Curvy incarna questo principio nella propria

modellistica, che abbraccia la varietà delle forme femminili: viene trasmesso un messaggio forte,

cioè non esiste una misura unica di bellezza, non ci sono corpi che valgono più di altri, e ogni

donna merita di sentirsi incredibile nel giorno del suo matrimonio”.

“Da sempre siamo attente e vicine alle esigenze delle nostre clienti – afferma Cinzia Pizzichini,

founder del brand e ideatrice del Metodo senza Taglia Sposa Curvy – Per questo abbiamo creato i

“Curvy Special Day”, per seguirle e consigliarle insieme alle consulenti degli atelier, formate

sulll’utilizzo del nostro metodo”.

“Molte ragazze temono di dover scegliere il proprio abito da sposa solo guardando modelli di

misure più piccole, per poi solo immaginare come sarà il loro abito, o di accontentarsi della prima

taglia giusta che riescono ad indossare – prosegue Francesca Salvatorelli, designer Sposa Curvy

– Il timore di essere derise o giudicate, fa rimandare la scelta e le fa sentire insicure e

inappropriate, e questo è proprio ciò che gli eventi “Curvy Special Day” vogliono evitare, dando

ad ogni sposa la possibilità di sentirsi bella e speciale al di là della taglia che indossano”.

Per info: tel. info@sposacurvy.com

