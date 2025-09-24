Tari e Canone Unico: agevolazioni ai commercianti per i cantieri al Valentino e in piazza Baldissera

Saranno previste, come anticipato nei mesi scorsi, agevolazioni per le attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città che subiscono notevoli disagi a causa dell’allestimento di cantieri per una durata superiore a sei mesi.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta odierna, su proposta dell’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli.

Per l’anno 2025 si prevede una riduzione del 40%per 12 mesi di Tassa Comunale sui rifiuti (Tari) e di Canone patrimoniale di concessione dell’occupazione di spazi pubblici e di autorizzazioni relative all’esposizione di messaggi pubblicitari (Cup), a favore delle attività commerciali e artigianali collocate nell’area del Parco del Valentino. Qui, infatti, insistono i lavori di riqualificazione del Parco, con un intervento complesso che entro il 2027 darà nuova vita al Borgo Medievale, al Teatro Nuovo, a Torino Esposizioni, alla Rotonda ed al parcheggio.

Parimenti si prevede poi una riduzione del 40% per 10 mesi, sia di Tari che di Cup, a favore degli esercizi commerciali localizzati nell’area attigua ai lavori per il riassetto di piazza Baldissera, uno degli snodi viari più critici e trafficati della Città, e più precisamente per le seguenti vie: Piazza Baldissera, Via Stradella (tra Piazza Baldissera e Via del Ridotto), Via Cambiano (tra via Giachino e Via Stradella), Via del Ridotto (tra Via Stradella e Corso Venezia), Corso Venezia (tra Piazza Baldissera e fino all’altezza di Via del Ridotto e Via Cervino), Via Cervino (tra Corso Venezia e Via Alagna), Via Alagna (tra Via Cervino e Via Pont), Via Pont (tra Via Stradella e Via Parella), Via Parella (tra Via Pont e Corso Vigevano), Corso Vigevano (tra Piazza Baldissera e fino all’altezza di Via Gressoney e Via Piossasco), Via Giaveno (tra Corso Vigevano e Lungo Dora Napoli), Lungo Dora Napoli (tra Via Giaveno e Corso Principe Oddone), Corso Principe Oddone (tra Lungo Dora Napoli e Piazza Baldissera), Via Chiesa della Salute (tra Via Stradella e Via del Ridotto), Via Saint Bon (tra Corso Vigevano e Via Giaveno), Via Cecchi (tra Piazza Baldissera e Via Giaveno), Via Beinasco (tra Corso Principe Oddone e Via Giaveno).

Le agevolazioni TARI 2025 saranno applicate automaticamente in sede di saldo, mentre nel caso del Cup per ottenere le agevolazioni gli interessati dovranno presentare idonea istanza.

L’ammontare dell’agevolazione sarà detratto dalla tassa o dal canone di competenza 2025 ovvero rappresenterà una eccedenza da portare in riduzione dell’eventuale debito residuo TARI di anni precedenti.

“Si tratta di misure – sottolinea l’assessora Nardelli – che, nel noto quadro finanziario di criticità, testimoniano lo sforzo dell’amministrazione, già impegnata nel sostenere gli investimenti necessari a rilanciare la Città, verso le categorie produttive, intervenendo concretamente e con risorse proprie per mitigare i disagi legati ai cantieri”.

TORINO CLICK