Al Valentino si corre la “Cosplayer Run”

Gara non competitiva e di solidarietà per l’associazione Amici dei Bambini Cardipatici giunta alla sua settima edizione

Domenica 28 settembre, alle ore 10, presso il parco del Valentino, con ritrovo in viale Thaon di Revel, partirà la settima edizione della Cosplayer Run, manifestazione organizzata da Accademia 72 ASD e patrocinata dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte. Per un intero giorno Torino sarà colorata. Non si tratta di una gara, ma di una corsa amatoriale di 5 km alla quale possono partecipare centinaia di sportivi, esperti e neofiti, grandi e piccoli, cosplayer in costume, anche se quest’ultimo non obbligatorio. Sarà un momento ricco di allegria e solidarietà. Come nelle precedenti edizioni, l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Amici dei Bambini Cardiopatici, che da anni sostiene il reparto cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale infantile Regina Margherita. Le iscrizioni si possono effettuare su www.accademia72.com al costo promozionale di 12 euro per i bambini, uno sconto per chi parteciperà in costume e 15 euro per gli altri partecipanti.

“Molto lieto di accogliere la Cosplayer Run” – è stato l’Assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta.

Soprattutto in considerazione del fatto che la prima edizione aveva soltanto 80 iscritti – come ricorda il presidente di Accademia 72 Walter Gibin – i partecipanti della scorsa edizione furono 600.

“Siamo lieti di ospitare anche quest’anno l’edizione della Cosplayer Run – ha dichiarato l’Assessore Mimmo Carretta – in quanto rappresenta un appuntamento unico nel suo genere, in grado di mettere insieme sport, creatività e solidarietà, e di coinvolgere famiglie, grandi e piccini in una giornata dedicata alla solidarietà”.

Mara Martellotta

IL TORINESE