Travolto da un muro muore operaio di Torino

Un operaio 54enne di origini romene residente a Torino, è stato travolto e ucciso da un muro crollato in un cantiere a Limone Piemonte. L’uomo stava costruendo una baita nella zona degli impianti sciistici della Riserva Bianca. A nulla sono valsi i soccorsi.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Le vostre foto. Torino, il fascino dei giardini

Articolo Successivo

Tari e Canone Unico: agevolazioni ai commercianti per i cantieri al Valentino e in piazza Baldissera

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Auto Crocetta