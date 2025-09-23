Un operaio 54enne di origini romene residente a Torino, è stato travolto e ucciso da un muro crollato in un cantiere a Limone Piemonte. L’uomo stava costruendo una baita nella zona degli impianti sciistici della Riserva Bianca. A nulla sono valsi i soccorsi.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Travolto da un muro muore operaio di Torino
