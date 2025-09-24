Busconi (Se): “Da Iveco servono rassicurazioni”

In merito all’audizione dei vertici di Iveco avvenuta oggi a Palazzo Civico, il consigliere di Sinistra Ecologista Emanuele Busconi dichiara:

<<Oggi abbiamo manifestato ai dirigenti di Iveco la nostra preoccupazione per il futuro dell’azienda dopo la cessione a Tata Motors.

La partecipazione al tavolo da parte della Città è fondamentale per favorire e monitorare la piena continuità occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici.

Quelle fornite oggi da Iveco sulla continuità per i prossimi due anni, non sono rassicurazioni sufficienti, così come non è sufficiente dichiarare che non ci saranno ristrutturazioni “sostanziali”.

La partita non è lessicale, ma politica: Iveco deve garantire che non si perderanno posti di lavoro e la sua presenza sul territorio e deve farlo pensando a lungo termine: è necessario un piano industriale ampio, come chiediamo da mesi.

Per questo insistiamo nel pretendere che la Regione e il Governo intervengano a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici>>

IL TORINESE