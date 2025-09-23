Violenza sessuale aggravata, 35enne in carcere

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Torino, nei confronti di un trentacinquenne cittadino dell’Ecuador, per violenza sessuale aggravata continuata e tentata prostituzione minorile. L’uomo era già in carcere poiché sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria dalla Polizia di Stato per produzione di materiale pornografico con minori degli anni 18.

Le contestazioni dell’Autorità Giudiziaria giungono al termine di una tempestiva attività di indagine nata dalla denuncia di una mamma alla Polizia, preoccupata per aver intercettato delle comunicazioni telefoniche sospette fra l’uomo ed il proprio figlio, minorenne, fatto oggetto di apprezzamenti di natura sessuale e pressanti richieste di prestazioni della stessa natura da parte dell’adulto che, in cambio, gli offriva regali e anche delle sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione locale, disposta dall’A.G. presso il domicilio, i poliziotti del Comm.to di P.S. San Paolo trovavano l’uomo, di notte, in compagnia di due ragazzi minorenni, non legati allo stesso da vincoli di parentela. Analizzando il materiale informatico presente sui suoi devices, gli investigatori, inoltre, rinvenivano e sequestravano materiale a carattere pedopornografico.

Per quanto emerso, gli agenti sottoponevano l’uomo a fermo di indiziato di delitto per produzione di materiale pornografico con minori degli anni 18; il provvedimento veniva convalidato dal G.I.P. con applicazione della misura cautelare in carcere.

Nel corso delle indagini successive, ulteriori elementi probatori raccolti da personale del commissariato hanno portato l’A.G. all’emissione, nei suoi confronti, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata continuata, in merito alle azioni emerse dai video presenti nei suoi cellulari, e per tentata prostituzione minorile: l’uomo, infatti, prometteva agli adolescenti con cui era venuto in contatto beni e denaro in cambio di prestazioni di natura sessuale.

