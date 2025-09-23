Giuramento alla Scuola Allievi Carabinieri della caserma Cernaia

Solenne cerimonia, alla Caserma Cernaia al Comando della Scuola Allievi Carabinieri della caserma Cernaia di Torino per gli allievi carabinieri che, questa mattina, hanno pronunciato il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, suggellando mesi di duro addestramento e preparazione. Emozioni per i giovani militari del 143° Corso. Un momento carico di emozione e simbolismo che ha visto protagonisti giovani donne e uomini pronti a indossare la divisa e servire la comunità nazionale.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità militari e civili, tra cui l’assessore alla sicurezza della città di Torino Marco Porcedda che ha espresso il proprio apprezzamento per il percorso formativo affrontato dagli allievi: «Esprimo il mio apprezzamento sincero per il traguardo raggiunto dagli allievi dopo un impegnativo percorso di formazione e addestramento. La forza di questi carabinieri sarà la consapevolezza di interpretare un ruolo straordinariamente utile e gratificante, di essere al “servizio” della collettività e servitori dello Stato. In questi anni diventa centrale il ruolo svolto dall’Arma nella salvaguardia della sicurezza e della legalità in Italia e nella nostra Città, culla della sua fondazione. E a Torino il legame profondo con l’Arma è ancora più stretto».

