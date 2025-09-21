Quarta giornata da incubo per il Torino, travolto 3-0 in casa da un’Atalanta cinica e spietata

Protagonista assoluto Krstovic, autore di una doppietta, mentre il tris lo firma Sulemana.

Nel giorno del ritorno in campo di Duván Zapata contro la sua ex squadra, l’attaccante granata ha fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire la partita. Un errore pesante in una serata da dimenticare per gli uomini di Juric.

Il clima attorno al Torino è sempre più rovente: prima del match circa cinquemila tifosi hanno sfilato in una marcia di protesta contro il presidente Urbano Cairo, contestato duramente anche sugli spalti. L’ambiente è ormai ai ferri corti e la tensione cresce.

Il Toro, con una sola vittoria in quattro giornate, sembra già in crisi. E la piazza chiede un cambiamento.

Enzo Grassano

IL TORINESE