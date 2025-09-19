Violenza di genere, una piaga quotidiana

Caro direttore,

scrivo a Lei e ai suoi lettori questa lettera per manifestare in primis la mia personale

solidarietà alla Sig.ra Lucia Regna, vittima di una sentenza con motivazioni a dir poco

raccapriccianti e inaccettabili.

Con profonda indignazione e amarezza, mi rivolgo a voi tutti, per sottolineare che questo

evento non è solo una questione personale, ma rappresenta un segnale allarmante della

continua difficoltà che le vittime di violenza di genere affrontano nel nostro Paese.

La violenza di genere è una piaga che colpisce ogni giorno innumerevoli donne, e ciò che

è accaduto alla Sig.ra Regna evidenzia quanto sia ancora radicata la cultura del silenzio

e della negazione: l’aggressione e gli insulti sono,per il giudice in questione, umanamente

comprensibili: queste non sono solo parole scritte su carta, ma ulteriore violenza gratuita

nei confronti di tutte le Donne.

E’ fondamentale ricordare che ogni caso di violenza di genere è un fallimento per la

nostra società, e ogni parola scritta con quel criterio sconsiderato,che non tiene conto

della sofferenza delle vittime, contribuisce a perpetuare questo ciclo di violenza e

impunità.

Mi appello a tutti voi affinché non si spenga la luce su questo tema, perché di solito c’è il

silenzio fino al prossimo caso di cronaca: motivo per cui ho atteso nello scrivere.

Questo non è più tollerabile: grazie al ruolo che ricopro all’interno della Commissione

Regionale Pari Opportunità, come coordinatore della sezione lavoro 4 (Violazione dei

diritti umani, violenza di genere, antidiscriminazione) ho la possibilità di dare il mio

contributo, con anche colleghe attente e puntuali, per cercare di cambiare le cose

attraverso progetti concreti,con la forza e la determinazione che mi contraddistinguono.

Do a tutti voi la mia massima disponibilità nell’ascoltare proposte propositive che

mantengano viva l’attenzione all’argomento per intraprendere un percorso che porti al

cambiamento reale.

Un forte abbraccio in segno di rispetto e solidarietà

Ilaria Panetta

IL TORINESE