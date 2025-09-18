I 30 anni del Parco del Lago di Candia

Candia, 20-21 settembre – Trentennale del Parco Naturale del Lago di Candia (1995-2025)
Nel weekend torna il Settembre Candiese con due eventi principali: il trentennale del Parco Naturale e lo Sportcity Day 2025.
La Consulta Permanente dei Consiglieri e Amministratori della Città Metropolitana di Torino sarà presente.
Sabato 20
Ore 15: Puliamo il Mondo con Legambiente
Ore 18.30: Mostra fotografica di Simone Gaetano (Sala Rossa del Comune)
Domenica 21 (ore 10-18 – Lago, area Canottieri)
Sport all’aperto: canottaggio, canoa, dragonboat, volley, MTB, parco avventura, attività cinofile
Stand della Città Metropolitana: visite guidate, laboratori scientifici, battello elettrico
Ore 11.00: Momento istituzionale con rappresentanti di Parlamento, Regione, enti locali e associazioni
📍 Vi aspettiamo domenica 21 dalle ore 10 presso lo stand della Città Metropolitana (zona Canottieri).
Mariella Depaoli
Vicepresidente della Consulta Permanente dei Consiglieri e Amministratori
Città Metropolitana di Torino