Secondo Villata, una vita per la musica

Si è spento Secondo Villata, giornalista e musicologo, a lungo critico musicale del quotidiano Stampa sera e marito della cantante e soubrette Susy Picchio, protagonista per anni dei cartelloni del Teatro Alfieri con i suoi numerosi spettacoli e concerti. Conosciuto dagli amici come “Dino”, Villata è stato consigliere di amministrazione del Teatro Regio di Torinodal 1980 al 1992, membro della Commissione Centrale Musica presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo dal 1983 al 1988 e consigliere di amministrazione della Gioventù Musicale d’Italia tra il 1986 e il 1989. Ha partecipato a molte giurie di concorsi musicali, sia in Italia che all’estero, ed è stato direttore responsabile di diverse riviste dedicate all’informazione, alla cultura e allo spettacolo. Nel 1973 fondò l’Associazione Musicale C.A.M.T. (Cultura Arte Musica Turismo), con la quale, l’anno successivo e in collaborazione con il Teatro Regio di Torino, diede vita alla Rassegna Pianistica Internazionale al Piccolo Regio, assumendo il ruolo di direttore artistico.

IL TORINESE