La colpa di Meloni? Far bene la madre e il premier

Di Monica Macchioni
Una opposizione cosi, se non ci fosse, il governo dovrebbe inventarsela.
Ma dubito che saprebbe fare di meglio di quanto gli ha fornito su un piatto d’argento la sorte.
Un’opposizione composta dalla Schlein, più efficace di Licio Gelli nel distruggere gli ultimi Comunisti rimasti, e da Italia Viva, che campa col sogno della caduta del governo Meloni per poi risvegliarsi con l’incubo di trovare Giorgia ancora seduta sul suo scranno…
Leggi l’articolo sul Graffio.net:
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE