|
|
Una nuova collaborazione per le famiglie della Fondazione Faro
Recenti:
L’intervento in Aula del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, prima dell’inizio della seduta
La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino italiano di 54 anni per violenza,
Nella notte fra sabato e domenica hanno avuto luogo, come di consueto, i controlli congiunti della Polizia di Stato e
FRECCIATE Piazza Castello piange Gaza. Giusto. Ma tace sul massacro del 7 ottobre e sugli ostaggi
Lunedì 15 settembre 2025, alle ore 12,30 in via Vincenzo Vela15, nelle sale storiche dell’Unione Industriali