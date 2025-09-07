|
Io, Barolo 2025: un viaggio enologico nel cuore delle Langhe
Sabato 13 settembre 2025, dalle 16.00 alle 21.30, 36 produttori di Barolo guideranno i partecipanti in un affascinante percorso enologico nel suggestivo borgo di Roddi (CN). La degustazione itinerante prenderà il via da Piazza Umberto I e culminerà nel suggestivo giardino del castello, da cui si gode un panorama mozzafiato sui vigneti e le colline, patrimonio UNESCO, che circondano il cuore dell’area di produzione del Barolo. Qui, appassionati e intenditori avranno l’opportunità di assaggiare una vasta gamma di cru e annate differenti di Barolo, oltre ad altri pregiati vini del territorio.
Come partecipare all’evento
L’accesso a Io, Barolo è libero e aperto a tutti. Per assaggiare i vini si potrà acquistare un pass degustazione al costo di 35,00 € in prevendita online, oppure 38,00 € in loco (soggetta a disponibilità), che consente di degustare i vini di tutti i produttori presenti. Ogni partecipante riceverà un calice da portare a casa come ricordo della serata e un coupon che gli consentirà di effettuare la visita a una delle cantine presenti all’evento con uno sconto del 10% su eventuali acquisti. Ai cittadini residenti a Roddi è riservato uno sconto speciale di 15,00 € sul costo del pass degustazione.
ACQUISTA IL PASS DEGUSTAZIONE
Esperienze esclusive e approfondimenti
La giornata sarà arricchita da appuntamenti speciali:
• Salotto-degustazione “Intrecci. Donne, Vite, Barolo” (15.00 – 16.00): imperdibile anteprima all’interno del Castello di Roddirecentemente restaurato. Un incontro tra racconto e degustazione. Un breve interludio teatrale a cura di Chiara Buratti, che introduce il suo dialogo con due giovani produttrici di Barolo: Francesca Argamante, cantina Podere Ruggeri Corsini e Sara Moscone, cantina Moscone. Storie di passione, visione e radici da ascoltare e da assaporare nel calice con la degustazione di due vini non presenti in evento: Barolo Docg Bricco San Pietro 2021, Podere Ruggeri Corsini e Barolo Docg Bussia 2017, Moscone. L’incontro avrà un taglio originale, grazie alla conduzione dell’attrice Chiara Buratti, volto noto del teatro e della televisione, con una lunga esperienza tra palcoscenico e media, che ha spesso portato in scena format che fondono narrazione e racconto del territorio. Il costo extra è di 12,00 € a persona.
• Visite guidate al Castello di Roddi (17.00 – 20.00): saranno organizzati 4 turni di visita per ammirare le sale restaurate, le storiche cucine cinquecentesche e il nucleo medievale del castello. Il costo extra è di 6,00 € a persona.
Sapori e tradizioni locali
Non mancherà l’offerta gastronomica, con stand dei produttori associati alla Strada del Barolo.
Per informazioni scrivere a comunicazione@stradadelbarolo.it
PRODUTTORI DI BAROLO PRESENTI:
1 Bosco Pierangelo, La Morra (CN)
2 Bric Cenciurio, Barolo (CN)
3 Casa Baricalino, Novello (CN)
4 Casa E. di Mirafiore, Serralunga d’Alba (CN)
5 Cascina Mucci, Roddino (CN)
6 Costa di Bussia – Tenuta Arnulfo, Monforte d’Alba (CN)
7 Diego Morra, Verduno (CN)
8 Dosio Vigneti, La Morra (CN)
9 Fontanafredda, Serralunga d’Alba (CN)
10 Franco Conterno, Monforte d’Alba (CN)
11 Gigi Rosso, Castiglione Falletto (CN)
12 I Brè, Verduno (CN)
13 Josetta Saffirio, Monforte d’Alba (CN)
14 La Biòca, Serralunga d’Alba (CN)
15 L”Astemia, Barolo (CN)
16 Le Strette, Novello (CN)
17 Marrone, La Morra (CN)
18 Moscone, La Morra (CN)
19 Olivero Mario, Roddi (CN)
20 Podere Gagliassi, Monforte d’Alba (CN)
21 Podere Ruggeri Corsini, Monforte d’Alba (CN)
22 Rizieri, Diano d’Alba (CN)
23 Rocche Costamagna, La Morra (CN)
24 Savigliano Fratelli, Diano d’Alba (CN)
25 Terre del Barolo, Castiglione Falletto (CN)
26 Vietti, Castiglione Falletto (CN)
BANCO D’ASSAGGIO DEL BAROLO:
1 Amalia Cascina in Langa, Monforte d’Alba (CN)
2 Aurelio Settimo, La Morra (CN)
3 Borgogno Francesco, Barolo (CN)
4 Broccardo, Monforte d’Alba (CN)
5 Cadia, Roddi (CN)
6 Cascina Sòt, Monforte d’Alba (CN)
7 Famiglia Anselma, Barolo (CN)
8 Fratelli Serio & Battista Borgogno, Barolo (CN)
9 Giovanni Rosso, Serralunga d’Alba (CN)
10 Negretti, La Morra (CN)
STREET FOOD:
1 Beppino Occelli, Farigliano (CN)
2 Cascina Buschea, Rodello (CN)
3 Ciabot del Cua, Bosia (CN)
4 Fork in Travel, Acqui Terme (AL)
5 Golosalba, Diano d’Alba (CN)
6 L’Ora Giusta – Bistrot in Langa, Roddi (CN)
7 Mencos Brothers, Santo Stefano Belbo (CN)
8 Mosto Ardente, Castellino Tanaro (CN)
9 Salumificio Benese, Bene Vagienna (CN)
