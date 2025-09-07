Esperienze esclusive e approfondimenti

La giornata sarà arricchita da appuntamenti speciali:

• Salotto-degustazione “Intrecci. Donne, Vite, Barolo” ( 15.00 – 16.00 ): imperdibile anteprima all’interno del Castello di Roddirecentemente restaurato. Un incontro tra racconto e degustazione. Un breve interludio teatrale a cura di Chiara Buratti, che introduce il suo dialogo con due giovani produttrici di Barolo: Francesca Argamante, cantina Podere Ruggeri Corsini e Sara Moscone, cantina Moscone. Storie di passione, visione e radici da ascoltare e da assaporare nel calice con la degustazione di due vini non presenti in evento: Barolo Docg Bricco San Pietro 2021, Podere Ruggeri Corsini e Barolo Docg Bussia 2017, Moscone. L’incontro avrà un taglio originale, grazie alla conduzione dell’attrice Chiara Buratti, volto noto del teatro e della televisione, con una lunga esperienza tra palcoscenico e media, che ha spesso portato in scena format che fondono narrazione e racconto del territorio. Il costo extra è di 12,00 € a persona.

• Visite guidate al Castello di Roddi ( 17.00 – 20.00 ): saranno organizzati 4 turni di visita per ammirare le sale restaurate, le storiche cucine cinquecentesche e il nucleo medievale del castello. Il costo extra è di 6,00 € a persona.

Sapori e tradizioni locali

Non mancherà l’offerta gastronomica, con stand dei produttori associati alla Strada del Barolo.