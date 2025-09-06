Due pediatre indagate per la morte di ragazzino dimesso dal pronto soccorso

Sono  indagate due pediatre per la morte di un 12enne avvenuta al Regina Margherita di Torino nel febbraio del 2024. Lo scrive La Stampa. Il giovane era stato dimesso tre volte nel giro di poche ore dal pronto soccorso di Chivasso. Le due dottoresse sarebbero indagate per omicidio colposo nell’esercizio della professione sanitaria. L’iscrizione nel registro degli indagati è atto dovuto per consentire lo svolgimento dell’incidente probatorio richiesto dalla procura di Ivrea.

