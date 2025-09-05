Merlo: Partiti e classe dirigente. Pd, nomine dall’alto; FI, si elegge dal basso. Il caso Campania

“La selezione democratica della classe dirigente è la condizione essenziale e decisiva per

misurare la credibilità, la serietà, la trasparenza, la democraticità e l’autorevolezza del partiti. Sotto

questo versante, ciò che sta concretamente emergendo dalla Campania è un modello da non

seguire e da non copiare. E questo perchè, al di là delle chiacchiere e della propaganda spicciola,

rappresenta il peggio di come oggi può essere selezionata una classe dirigente di partito. L’esatto

opposto di quello che, per fare un solo esempio, avviene in Forza Italia dove la classe dirigente

locale del partito è stata eletta attraverso regolari congressi democratici e di base. Congressi, di

conseguenza, contendibili e quindi dibattuti e veri.

È la differenza che passa quando la democrazia viene predicata e quando, al contrario, viene

invece praticata”.

On. Giorgio Merlo

Presidente nazionale ‘Scelta Cristiano Popolare’

IL TORINESE