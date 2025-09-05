Comitato “Salviamo la Pellerina”, il punto sulla situazione legale in corso 

Caro direttore,

il Comitato “Salviamo la Pellerina” comunica di aver riassunto nei mesi scorsi la causa presso il

Tribunale di Torino, con l’obiettivo di contestare la dichiarazione di inammissibilità pronunciata

dalla Commissione comunale ad hoc in merito alla propria proposta.

In parallelo, è stata presentata un’istanza cautelare per chiedere una sospensione urgente dell’iter

amministrativo, ma il Tribunale ha respinto tale richiesta in data 27 aprile 2025, non riconoscendo

l’urgenza ed accogliendo la posizione del Comune che non ritiene la materia oggetto del quesito

referendario di sua competenza esclusiva.

Alla luce di questa decisione, il Comitato ha scelto di non proseguire ulteriormente con

l’impugnazione.

Tuttavia, intende valutare, se necessario, di intraprendere nuove azioni sulla base degli sviluppi

giuridici intervenuti successivamente alla pronuncia della Commissione comunale. Tali novità,

peraltro, sono state indirettamente riconosciute anche nel provvedimento con cui il Tribunale ha

respinto l’istanza cautelare.

Il Comitato conferma il proprio impegno a vigilare sull’evoluzione della situazione e a tutelare il

Parco della Pellerina, patrimonio verde della Città e bene comune da preservare.

Tale comunicato è effettuato soltanto ora perché la rinuncia agli atti con compensazione delle

spese presuppone l’accettazione da parte della controparte e ciò ha richiesto parecchio tempo.

Si ringraziano l’avv. Andrea Giovetti, il Prof. Ugo Mattei e la dott.ssa Laura Piana di Generazioni

Future, per il supporto legale e giuridico al Comitato.

Comitato Salviamo la Pellerina

IL TORINESE