Al Circolo della Stampa torna “Set in scena”

Dal 12 al 14 settembre il Circolo della Stampa – Sporting di Torino (Corso Giovanni Agnelli 67/A) si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione: torna SET IN SCENA, la rassegna che unisce musica, spettacolo ed emozioni, giunta ormai alla sua quinta edizione. Tre serate, tre ospiti d’eccezione e un unico filo conduttore: salutare l’estate con il ritmo delle note e la magia delle parole.

A inaugurare la rassegna, il 12 settembre, sarà Neri Marcorè con Doppia Coppia, uno spettacolo che intreccia ironia, talento e grande musica. Sul palco con lui, tre straordinari musicisti – Domenico Mariorenzi (polistrumentista), Anais Drago (violino) e Chiara Di Benedetto (violoncello) – pronti a trasformare brani celebri e inaspettati in un viaggio sonoro irripetibile, dove ogni nota diventa parte di una melodia unica.

Il 13 settembre sarà la volta di Umberto Galimberti, protagonista di un incontro dal titolo “Il bene e il male – Educare le nuove generazioni”. Un dialogo intenso e illuminante che affronta una delle grandi sfide del nostro tempo: la crescente difficoltà dei giovani a distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è. Un percorso che, come ricordava Kant, dovrebbe apparire naturale e intuitivo, ma che oggi si rivela sempre più complesso e urgente da esplorare.

Il 14 settembre il protagonista sarà Pablo Trincia, che con la sua voce intensa darà vita alle pagine di Open di Andre Agassi. Una biografia che svela il lato nascosto di un campione: dietro i riflettori e i trofei, il tormento interiore di un uomo diviso tra gloria sportiva e fragilità personale. Vent’anni di trionfi, cadute vertiginose e risalite che, grazie alla narrazione di Trincia, si trasformeranno in un vero e proprio ring emotivo.

Valeria Rombolá

IL TORINESE