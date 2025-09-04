“Una mano sul cuore”, volti noti in campo a Castiglione Torinese

LA PARTITA BENEFICA

In campo tanti volti noti della Tv, dello spettacolo e dei Social

Domenica 14 Ottobre, in occasione della Festa dello Sport, scendono in campo tanti personaggi

amati dai giovani dei Social e tanti nomi noti al pubblico televisivo. Un’intera cittadina in

fibrillazione per l’arrivo della Nazionale Calcio Spettacolo che in una partita benefica intitolata

UNA MANO SUL CUORE sfiderà la squadra del Castiglione Solidale, un team creato ad hoc per

l’occasione. A calcare il prato dell’Oratorio Madre Teresa di Calcutta con la maglia della Nazionale

ci saranno, tra i tanti, il capitano autore e compositore Vincenzo Torelli, Simone Barbato (noto al

grande pubblico per le sue apparizioni come mimo a Zelig e la partecipazione al programma L’isola

dei famosi), Assan Diop (il primo comico di colore ad aver calcato il palco di Zelig), Gilbert Nana

(amatissimo dai giovani e detentore del titolo mondiale di palleggi di testa), Gianluca Martino

(chitarrista dei Rockets), Oskar (cantante degli Statuto), Marco Carena, Mauro Villata (comico di

Colorado) e tanti tanti altri. Tra gli ospiti la notissima attrice e comica Margherita Fumero e

Nicholas Mazza (protagonista della scorsa edizione di Io canto Generation condotta da Gerry

Scotti). Madrina dell’evento la presentatrice Tv e speaker radiofonica Barbara Morris. Previste

incursioni famose come quella degli ex giocatori granata. A suonare l’inno di Mameli il Corpo

Bandistico di San Raffaele Cimena.

Insomma tra sorprese e presenze certe si annuncia un pomeriggio all’insegna del divertimento e

della solidarietà con incasso destinato all’Associazione FORMA dell’Ospedale Regina Margherita

di Torino. Allora segnatevi bene questa data : Domenica 14 Settembre 2025 alle ore 16,00 presso

l’Oratorio Madre Teresa di Calcutta a Castiglione Torinese.

