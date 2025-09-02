Coop, “Dona la spesa per la scuola”

In 61 punti vendita Nova Coop si svolge la raccolta annuale di materiali didattici e di cancelleria in favore di studenti e famiglie bisognose realizzata insieme ad associazioni e onlus del territorio.

Sul territorio torinese, in programma 5 punti di raccolta a Torino e attività in altre 23 città

Dal 28 agosto al 06 novembre, la settima edizione di ‘Coop per la Scuola’ offre invece agli istituti scolastici la possibilità di ricevere gratuitamente materiali didattici e di cancelleria grazie alla raccolta e devoluzione di buoni scuola distribuiti con la spesa. Possono aderire tutte le scuole piemontesi, pubbliche o paritarie. Nell’ultima edizione 3185 istituti piemontesi hanno ottenuto premi dal valore complessivo di oltre mezzo milione di euro

Sabato 6 settembre, nei negozi Nova Coop di Piemonte e alta Lombardia, si tiene la raccolta straordinaria di materiali didattici e articoli di cancelleria “Dona la Spesa per la Scuola”. Come ogni anno, l’iniziativa viene realizzata in stretta collaborazione con le onlus e le realtà locali del terzo settore a cui sono devoluti i prodotti raccolti perché siano consegnati a famiglie in condizione di bisogno economico, come aiuto diretto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Per tutta la giornata soci e consumatori potranno acquistare materiali didattici e di cancelleria che intendono donare e consegnarli, all’uscita, ad associazioni di volontariato e realtà benefiche del territorio che li destineranno alle famiglie bisognose. I volontari potranno anche dare indicazioni sull’elenco dei prodotti maggiormente necessari da reperire.

Secondo i dati Istat più recenti (luglio 2025) in Italia più di un minore sotto i 16 anni su 4 (il 26,7%) è a rischio povertà o esclusione sociale e l’accesso a percorsi educativi è fortemente influenzato dal titolo di studio dei genitori: un minore su due (51,8%) i cui genitori hanno al massimo la licenza media è a rischio povertà o esclusione sociale, una probabilità che scende significativamente se i genitori hanno conseguito un titolo d’istruzione superiore. Complessivamente, le famiglie con minori in povertà assoluta sono quasi 748.000 (il 12,4%) e sostenere l’offerta educativa fin dalla prima infanzia è un modo per prevenire che la povertà materiale si trasformi in povertà educativa.

A partire dal 28 agosto e fino al 06 novembre torna anche l’iniziativa Coop per la Scuola, giunta alla settima edizione nazionale. In tutti i negozi Nova Coop e sul sito coopshop.it, per ogni 15 euro di spesa effettuata si riceve un buono scuola che può essere consegnato a uno degli istituti iscritti al programma o donato direttamente attraverso l’App, disponibile sia per i sistemi Ios che Android. I Soci Coop hanno inoltre la possibilità di trasformare i punti Socio Coop in buoni scuola (50 punti=5 buoni; 100 punti=12 buoni). Al termine della campagna le scuole del territorio potranno usarli per richiedere gratuitamente, oltre 100 tipologie di premi, adatti a tutti i gradi scolastici. Quest’anno, per la prima volta, saranno inserite a catalogo anche attrezzature per il videomaking e premi esperienziali a tema cinema. Inoltre, i gruppi classe potranno partecipare al concorsorealizzato in partnership con il Giffoni Film Festival “Cibo e clima – siamo i registi del nostro futuro”, attraverso il quale studenti e insegnanti diverranno autori, sceneggiatori e registi, per raccontare come le scelte quotidiane legate al cibo influenzano il clima.

Nella passata edizione sono state 3185 le scuole piemontesi che hanno aderito a Coop per la Scuola, ottenendo 6420 premi per un valore complessivo di circa 505 mila euro.

Per maggiori informazioni o per iscrivere la propria scuola: www.coopperlascuola.it.

Sul territorio metropolitano di Torino “Dona la Spesa per la Scuola”coinvolgerà i seguenti punti vendita e associazioni:

• Alpignano , presso il supermercato Coop con i volontari del Gruppo Volontariato Vincenziano SS. Annunziata di Alpignano ;

• Avigliana , presso il superstore Coop con i volontari di CE.I.M Avigliana ;

• Beinasco presso l’ipercoop con i volontari della Caritas di Beinasco

• Borgaro T.Se presso il supermercato Coop con i volontari della Caritas di Borgaro ;

• Caluso presso il supermercato Coop con i volontari dell’AVULSS di Caluso ;

• Carmagnola presso il supermercato Coop con i volontari del Centro di Ascolto Il Samaritano – Caritas di Carmagnola ;

• Chieri presso l’ipercoop c on i volontari di “Insieme per gli altri odv”

• Chivasso presso il supermercato Coop con i volontari dell’Associazione PUNTO A CAPO Chivasso

• Ciriè presso l’ipercoop ​ c on i volontari della Caritas di Ciriè

• Collegno presso il supermercato Coop di via Roma e l’ipercoop di Piazza Paradiso con i volontari del Centro Ascolto P.G. Frassati di Collegno ;

• Cuorgnè presso l’ipercoop con i volontari dell’Associazione Mastropietro

• Giaveno presso il superstore Coop con i volontari della Caritas Volontariato Giaveno ;

• Ivrea presso il superstore Coop ​ con i volontari della Caritas di Ivrea ;

• Nichelino presso il supermercato Coop ​ con i volontari della Caritas Interparrocchiale di Nichelino ;

• Orbassano presso il supermercato Coop con i volontari del Gruppo Volontariato Vincenziano di Orbassano ;

• Pinasca presso il supermercato Coop con Caritas Valli Chisone e Germanasca e insegnanti delle scuole di Perosa e valli ;

• Pinerolo presso l’ipercoop c on i volontari del C.E.A. Centro Ecumenico d’Ascolto – Emporio Solidale “Una goccia”

• Piossasco presso il supermercato Coop ​ con i volontari dell’associazione “A Piossasco nessuno resta solo” ;

• Rivoli presso il superstore Coop con i volontari del CdA – Centro di Ascolto ;

• San Mauro Torinese presso il supermercato Coop con i volontari di San Vincenzo di San Mauro ;

• Settimo Torinese presso il supermercato Coop con i volontari della Caritas di Settimo Torinese ;

• Strambino presso il supermercato Coop con l’Istituto Comprensivo di Strambino ;

• Susa presso il supermercato Coop con la Comunità mamma – bambino “Il Mandorlo” ;

• A Torino : presso il supermercato Coop di Corso Belgio con i volontari della Parrocchia San Giulio D’Orta, S. Croce, SS Gesù ; presso il supermercato Coop di Corso Molise con i volontari della Parrocchia Santa Caterina da Siena – Gruppo San Vincenzo ; presso il superstore Coop di Via Botticelli con i volontari della Parrocchia Resurrezione del Nostro Signore ; presso il superstore Coop di Corso Novara con i volontari dell’Associazione Generazioni Migranti ; presso l’ipercoop di Parco Dora Con i volontari del Sermig Arsenale della Pace .

IL TORINESE