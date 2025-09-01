Donna di 40 anni muore soffocata da brioche nella struttura sanitaria

La procura ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla morte di una paziente psichiatrica di 40 anni ricoverata in una struttura di Collegno. La donna stava mangiando una brioche e un boccone le avrebbe ostruito le vie respiratorie, causandone il decesso. I familiari avrebbero trovato sangue accanto al corpo e per questo hanno chiesto approfondimenti.

