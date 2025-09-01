La procura ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla morte di una paziente psichiatrica di 40 anni ricoverata in una struttura di Collegno. La donna stava mangiando una brioche e un boccone le avrebbe ostruito le vie respiratorie, causandone il decesso. I familiari avrebbero trovato sangue accanto al corpo e per questo hanno chiesto approfondimenti.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Donna di 40 anni muore soffocata da brioche nella struttura sanitaria
