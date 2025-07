Bardonecchia saprà risollevarsi grazie alla forza della sua gente

IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

Che il siciliano Nello Musumeci, ministro dormiente per la protezione civile, accusi Bardonecchia di aver “costruito dove non si doveva” appare un’affermazione azzardata e non provata. Forse Musumeci che si è reso noto per l’infelice frase sulla sobrietà della festa del 25 aprile, forse non sa che il rischio idrogeologico riguarda il 94 dei comuni italiani e sicuramente non sa nulla della Valle di Susa danneggiata dal vandalismo dei No tav. Che il siciliano Nello Musumeci, ministro dormiente per la protezione civile, accusi Bardonecchia di aver “costruito dove non si doveva” appare un’affermazione azzardata e non provata. Forse Musumeci che si è reso noto per l’infelice frase sulla sobrietà della festa del 25 aprile, forse non sa che il rischio idrogeologico riguarda il 94 dei comuni italiani e sicuramente non sa nulla della Valle di Susa danneggiata dal vandalismo dei No tav.

A Bardonecchia si è costruito negli anni secondo le conoscenze tecniche del periodo e ciò che ha fatto la Sindaca Chiara Rossetti è encomiabile sotto ogni punto di vista. Musumeci prima di parlare avrebbe dovuto accorrere a Bardonecchia insieme ai suoi esperti per prendere visione dei fatti. Bardonecchia è paese del Nord e non del Sud che spesso vive di assistenzialismo clientelare se non di espedienti. Sa affrontare i problemi subito secondo lo stile piemontese. E’ gente laboriosa che vive in montagna e sa bene come il turismo possa venire compromesso da un non nulla. Musumeci non sa o dimentica come il pazzesco domicilio coatto a Bardonecchia circa mezzo secolo fa di delinquenti siciliani abbia avuto effetti nefasti sul paese. Sono fatti che un ministro non può ignorare. Due anni fa proposi ad un club di cui ero socio ,di destinare un service a Bardonecchia alluvionata. Non si fece nulla e si continuò a mandare soldi all’estero per le missioni più disparate. Devo dire che cominciai a non credere più in quel club che ignora il Piemonte. Chiara Rossetti con la sua inesausta passione civile resta il punto di forza, serio e costruttivo, per Bardonecchia e i suoi abitanti e turisti. Il 14 agosto sarò a parlare a Bardonecchia e sono certo che da tempo la vita sarà tornata normale.

IL TORINESE