38 Gradi e altri Blackout. Ma il “Sistema Torino” non risponde 

Giachino: L’estate peggiore per la Metà della Città che sta male

Caro direttore,

Rientro a Torino e di fronte alla Lavazza di via Bologna in auto segna 38 gradi. Mi arriva un Messenger dal Signor Michele Giacca che mi comunica di essere all’8* Blackout, abita al sesto piano, un po’ malandato, e deve gettare via altri alimenti. L’estate peggiore per la metà della Città che stava male e che oggi sta peggio. Non può uscire alla sera causa problemi di sicurezza, butta via soldi negli alimenti e nelle medicine, soffre il caldo senza avere alcuna possibilità di andare al mare. Scrivo ai giornali, nulla cambia, i manager di IREN zitti. Non sono neanche capaci a chiedere scusa. Qualcuno vuole che non si parli di Declino? Basta al Sistema Torino che governa la Città dal 1993 che se ne fa un baffo anche della forte Omelia del Cardinale Repole.

MINO GIACHINO

IL TORINESE