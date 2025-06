Ruffino: “Bene accordo banca-industria con vista sul futuro”

Dove non arriva il governo, arriva la volontà di chi fa impresa e il coraggio delle banche di fare credito con vista sul futuro. È una pietra miliare per il sistema Paese l’accordo siglato da Confindustria e Intesa San Paolo del valore di 17 miliardi per la nostra Regione da erogare nel prossimo quadriennio. Il Piemonte è una pedina strategica in questa intesa il cui obiettivo è finanziare innovazione e sviluppo in quei settori – dalla robotica all’aerospaziale, settore di punta nel Piemonte – il cui peso sarà decisivo per ridefinire il volto industriale della Regione.

È ora importante che le istituzioni locali accompagnino la rinnovata vocazione industriale del Piemonte attraverso adeguate politiche di infrastrutturazione del territorio. Le imprese e gli istituti di credito fanno la loro parte, spetta ora ai soggetti pubblici creare le condizioni ottimali per cogliere tutte le opportunità. A cominciare dall’accelerazione delle opere collegate al Pnrr, recuperando ritardi inammissibili.

on. Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in Piemonte

